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Продолжаются совместные учения «Араз-2025» - ФОТО

First News Media21:40 - Сегодня
Продолжаются совместные учения «Араз-2025» - ФОТО

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения «Араз-2025», проводимые с участием личного состава, привлеченного из Исламской Республики Иран.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, согласно сценарию, участники успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах учений.

Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.

Совместные учения «Араз-2025», имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и сотрудничества, завершатся 21 мая.

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