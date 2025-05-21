Лавров: Следующие встречи в формате 3+3 могут пройти в Ереване и Баку

Следующие встречи в формате 3+3 могут пройти в Иреване и Баку.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Ереване, передают армянские СМИ.

Также Лавров сообщил, что видит немалый потенциал в развитии формата 3+3.

«По итогам предыдущих встреч есть определенный оптимизм в отношении будущего площадки, которая имеет все предпосылки стать опорой в укреплении мира и стабильности в регионе, экономических, транспортных связей и богатых культурных традиций. Следующие встречи могут принять Армения и Азербайджан. Они могут договориться между собой. Чтобы два следующих мероприятия состоялись в столицах Армении и Азербайджана», - отметил Лавров.

Платформа «3+3» подразумевает широкое сотрудничество шести стран региона Южного Кавказа (это - Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Армения и Грузия). Грузия многократно приглашалась к участию в этом формате, но пока не подключалась к его работе. Состоялись три встречи глав МИД в таком формате - в Москве, Тегеране и Стамбуле.