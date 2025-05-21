Петер Сийярто: Венгрия готова развивать стратегическое сотрудничество с тюркскими государствами
Венгрия готова развивать стратегическое сотрудничество с тюркскими государствами во всех областях, заявил в среду в Будапеште министр иностранных дел и внешней торговли этой страны Петер Сийярто.
На неформальной встрече глав МИД стран Организации тюркских государств (ОТГ), он отметил, что Венгрия получила большую выгоду от взаимодействия с тюркскими странами, сообщают венгерские СМИ.
«Венгрия с гордостью относится к своей истории и наследию, в том числе к тем элементам, которые связывают её с тюркскими государствами», - сказал Сийарто, отметив, что неформальный саммит ОТГ впервые проводится в стране, которая имеет в Организации статус наблюдателя.
Он заявил, что тюркские государства вносят большой вклад в обеспечение энергобезопасности Венгрии.
По его словам, в нынешний неспокойный период, в эпоху угроз, значение Евразии и Центральной Азии чрезвычайно возросло с точки зрения энергетической безопасности, экономики и торговых путей.
Сийарто приветствовал приверженность тюркских государств к мирному урегулированию украинского кризиса, выразил признательность Турции за миротворческие усилия и две успешные попытки посредничества.
Источник: Оrigo.hu