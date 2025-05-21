Эрдоган: Ильхам Алиев войдет в историю как лидер, который принес мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убежден, что подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией способно открыть множество новых возможностей.

Об этом он заявил, выступая сегодня на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

«Мы внимательно следим за событиями на Кавказе. Мы удовлетворены соглашением, достигнутым на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией. Это откроет множество новых возможностей», - отметил он.

Турецкий лидер подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «войдет в историю как лидер, который принес мир».

Источник: Hürriyet