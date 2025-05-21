На неформальном саммите ОТГ в Венгрии принята Будапештская декларация

Участники проходящего в столице Венгрии неформального Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) приняли Будапештскую декларацию, сообщил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев на совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Он отметил, что сегодня лидеры ОТГ, подписав ориентированный на будущее и всеобъемлющий документ, официально закрепили общее видение нового этапа сотрудничества: «Документ представляет собой конкретную дорожную карту для региональной экономической интеграции посредством усиленной торговли, гармонизации таможенных процедур и развития современной инфраструктуры вдоль Среднего коридора и транскаспийских маршрутов».

Генсек также подчеркнул, что в декларации особое внимание уделяется технологическому сотрудничеству – в том числе цифровизации, трансформации, стратегическим сырьевым ресурсам, совместным научным исследованиям и инновациям.

«Устойчивость окружающей среды остается ключевым приоритетом. В документе подчеркивается важность дальнейшего прогресса в сфере зеленых энергетических коридоров. Также указывается на значение координированных усилий в обеспечении региональной безопасности, защите международного права и в ответе на актуальные геополитические вызовы, такие как ситуация в Афганистане», - отметил он.

Источник: Report