Хикмет Гаджиев обсудил с официальным представителем ЕС процесс азербайджано-армянской нормализации - ФОТО

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем Службы внешних связей Евросоюза Белен Мартинес Карбонелл.

Cоответствующей публикацией представитель ЕС поделилась в соцсети X.

"Мы обсудили отношения ЕС и Азербайджана, поддержку Евросоюзом процесса нормализации с Арменией и региональные события. ЕС привержен миру и прогрессу в регионе", - отметила она.