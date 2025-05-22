Хикмет Гаджиев обсудил с официальным представителем ЕС процесс азербайджано-армянской нормализации - ФОТО
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с генеральным секретарем Службы внешних связей Евросоюза Белен Мартинес Карбонелл.
Cоответствующей публикацией представитель ЕС поделилась в соцсети X.
"Мы обсудили отношения ЕС и Азербайджана, поддержку Евросоюзом процесса нормализации с Арменией и региональные события. ЕС привержен миру и прогрессу в регионе", - отметила она.
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