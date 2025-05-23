Москва готова содействовать подписанию мирного договора между Баку и Иреваном

Россия искренне желает успеха Армении и Азербайджану в заключении мирного договора и готова продолжать оказывать сторонам всяческое содействие в выработке и подписании такого документа.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции высокого уровня, посвященной «историческим южнорусским землям».

«Нужно подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном, мы искренне желаем им успеха в этом, - отметил он. - Ясно, что договор стал возможным благодаря нескольким трехсторонним саммитам РФ - Азербайджан - Армения. Мы готовы и далее оказывать содействие, если обе стороны в этом заинтересованы».

Источник: ТАСС