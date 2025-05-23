Джейхун Байрамов встретился с новым послом Республики Корея в нашей стране

23 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Республики Корея в нашей стране Кимгу Кангом.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи посол вручил министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот. Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Посол отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

На встрече обсуждалась повестка дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Кореей.

В ходе встречи, на которой обсуждалось состояние сотрудничества в экономике, инвестициях, гуманитарной, образовательной, туристической и других сферах с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, также подчеркивалось наличие потенциальных направлений в сельском хозяйстве, высоких технологиях, здравоохранении и других сферах. Отмечалось, что сотрудничество между нашими странами имеет важное значение в период председательства нашей страны на международных площадках, особенно в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Противоположная сторона предоставила информацию об активном участии корейской стороны в международных выставках, проводимых в Азербайджане.

Кроме того, отмечалось, что в числе важных достижений в рамках совместного сотрудничества в сфере высшего образования и профессионального образования были отмечены программы двойного диплома Университета İNHA Республики Корея и Бакинского инженерного университета, а также Бакинского государственного центра профессионального образования в сфере промышленности и инноваций.

Стороны обсудили усилия нашей страны в области климатической дипломатии, председательство Азербайджана на СОР29 и достижения в рамках сессии.

В ходе беседы противоположной стороне также была предоставлена подробная информация об истории бывшего армяно-азербайджанского конфликта, а также ситуации в постконфликтный период. В мирном процессе, инициированном азербайджанской стороной, в конституции Армении упоминаются такие препятствия, как территориальные претензии к нашей стране и вопрос роспуска Минской группы. Кроме того, состоялся обмен мнениями о работах по восстановлению и реконструкции, а также мероприятиях по разминированию, проводимых на наших освобожденных от оккупации территориях.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.