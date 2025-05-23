Делегация НАТО ознакомилась с подготовкой ВС Азербайджана - ФОТО

Делегация во главе с замначальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом совершает визит в Азербайджан, говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны республики.

В рамках визита делегация посетила Военно-морские силы Азербайджана. На встрече в ВМС были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в рамках программ партнерства, а также возможности углубления обмена опытом.

В ходе переговоров сторонами было особо подчеркнуто активное участие Азербайджана в контексте партнерских программ НАТО и выдвинутые им инициативы.

После встречи в N-ской воинской части ВМС гостям был представлен брифинг, отражающий направления деятельности воинской части. Представители НАТО понаблюдали за показательными занятиями военнослужащих по тактической и специальной подготовке.

Затем делегация НАТО посетила Управление военной полиции. На встрече гостям была представлена подробная информация об образовании, деятельности и славном пути, пройденным Военной полицией. Был продемонстрирован специально подготовленный видеоролик и представлен брифинг о структуре управления.

На заключительном этапе визита гости побывали в Управлении международного военного сотрудничества. На встрече, организованной в управлении, состоялся широкий и продуктивный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, проектах, реализуемых в рамках партнерства, и направлениях, представляющих взаимный интерес, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

В ходе проведенных встреч было подчеркнуто, что подобные визиты еще раз подтверждают стратегическое значение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, способствуя дальнейшему укреплению атмосферы взаимопонимания.