Саммит ЕПС-2028 в Баку: Результат повышения международного авторитета Азербайджана
Итак, Азербайджан станет местом проведения еще одного международного мероприятия общеевропейской значимости.
Президент Совета Евросоюза Антониу Кошта объявил накануне, что один из саммитов Европейского политического сообщества (ЕПС), намеченных на 2028 год, пройдет в Баку.
Как известно, 16 мая этого года саммит ЕПС состоялся в Тиране, в октябре его проведут в Копенгагене, в 2026 году - в Армении и Ирландии, в 2027 году – в Швейцарии и Греции, а в 2028 году – весной в Азербайджане, а осенью - в Латвии.
Европейское политическое сообщество — это совсем молодая межправительственная платформа, созданная в 2022 году. Целью ЕПС является укрепление политического диалога и сотрудничества между всеми странами европейского континента, включая как членов Евросоюза, так и государства, не входящие в ЕС. Формат ЕПС предоставляет возможность обсуждать ключевые вопросы, такие как безопасность, энергетика, климатические изменения и миграция, на регулярных саммитах.
В работе последнего саммита в Тиране приняли участие лидеры более 40 стран Европы, а также представители ключевых европейских институтов. Повестка мероприятия охватывала широкий спектр тем, включая энергетическую безопасность, цифровую трансформацию и устойчивое развитие. Однако, учитывая то, в какое тревожное для Европы время проводился этот саммит в контексте продолжающейся российско-украинской войны, основное внимание участников было сконцентрировано, конечно же, на вопросах безопасности и поддержки Киева, а также укреплении вооруженных сил стран Старого Света в реалиях существующих угроз.
Проведение мероприятий подобного масштаба в определенной стране является признанием ее роли и вклада в европейскую политику. Это предоставляет принимающей стране возможность продемонстрировать свою приверженность общеевропейским ценностям, укрепить дипломатические связи и привлечь внимание к своим инициативам на мировой арене. Кроме того, безусловно, это способствует повышению международного авторитета страны.
В этом смысле объявление о проведении саммита ЕПС в Баку в 2028 году стало значимым событием для Азербайджана. Данное решение отражает признание активной внешней политики страны и ее вклада в европейскую безопасность и стабильность. Участие президента Ильхама Алиева в саммите в Тиране подчеркнуло стремление Азербайджана к укреплению сотрудничества с европейскими партнерами.
Азербайджан играет значимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, являясь важным партнером в поставках энергоресурсов. Страна активно развивает проекты в области возобновляемых источников энергии и стремится к диверсификации энергетических маршрутов.
Кроме того, Азербайджан — одна из немногих стран в Европе, да и в современном мире в целом, которая ведет по-настоящему независимую внешнюю политику, выстраивая равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами.
Таким образом, проведение саммита ЕПС в Баку станет логическим продолжением активной и сбалансированной внешней политики Азербайджана, вновь подтверждая его статус надежного партнера и важного участника европейского политического диалога.
Несомненно, Азербайджан проведет саммит на самом высоком уровне - за плечами Баку уже имеется опыт мероприятий не только континентального, но и глобального значения. Буквально последний пример: всего полгода назад Азербайджан успешно провел 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), на которую съехалось более 80 глав государств и правительств, почти 70 тысяч политиков, ученых, общественных деятелей и журналистов со всего мира.
Именно на азербайджанской площадке и под председательством Баку были достигнуты прорывные решения, в том числе судьбоносная для развивающихся стран договоренность о троекратном (до $300 млрд) увеличении финансирования, выделяемого им на реализацию климатических инициатив.
Решение о проведении саммита ЕПС в Азербайджане - это, безусловно, еще одна победа азербайджанской дипломатии и результат стратегического курса, проводимого главой государства. Сегодня уже никто не может отрицать: Азербайджан — это не только мост между Востоком и Западом, но и один из создателей новой архитектуры безопасности и энергетического баланса Европы.
Южный газовый коридор, доставляющий азербайджанский газ в Италию, Грецию, Болгарию и другие страны, стал примером взаимовыгодного сотрудничества. Европейские лидеры на саммите в Тиране подтвердили намерение углублять энергетическое взаимодействие с Азербайджаном, особенно в условиях сокращения зависимости от российского газа.
Особое внимание было уделено и вопросам «зеленой» энергетики, были затронуты Соглашение о стратегическом партнерстве в сфере передачи возобновляемой энергии из Центральной Азии через Каспийское море, подписанное на уровне президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, а также проекты прокладки по дну Черного моря электрокабеля для экспорта возобновляемых энергоресурсов.
Таким образом Азербайджан, оставаясь надежным поставщиком природного газа, в скором будущем станет еще и донором зеленой энергии.
Азербайджанская внешняя политика последовательно демонстрирует свою независимость и многоуровневость.
Баку умело выстраивает отношения и с Брюсселем, и с Москвой, и с Анкарой, и с Пекином. Этот подход дает стране свободу маневра и превращает ее в одного из немногих игроков, способных поддерживать диалог между различными политическими блоками.
Принцип равноправного партнерства лежит в основе всех дипломатических инициатив Азербайджана. Реализуя этот принцип не на словах, а на деле, страна, еще недавно воспринимавшаяся через призму постсоветского пространства, укрепляет свой международный имидж и завоевывает все большее уважение мирового сообщества.
Именно это заслуженное уважение и стало одним из ключевых факторов, повлиявших на решение о проведении саммита Европейского политического сообщества в 2028 году в Баку. Это не просто политический жест или формальность дипломатического этикета, это - признание трансформации Азербайджана из регионального игрока в полноправного участника общеевропейского и глобального диалога. Это сигнал о том, что современная Европа всё отчетливее осознаёт: устойчивое будущее невозможно без надёжных, самостоятельных и ответственных партнёров. Именно таков сегодня Азербайджан — государство, способное не только говорить на равных с влиятельными державами, но и предлагать решения, объединяющие разные интересы.
Али Мамедов