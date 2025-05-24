Гурбан Гурбанов встретился на базе «Барселоны» с наставником каталонцев Фликом

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов посетил базу испанской "Барселоны".

Как сообщили Report в агдамском клубе, специалист в рамках трехдневного визита наблюдал за тренировками как основной команды представителя Ла Лиги, так и команд младших возрастов – U-19, U-15 и U-10.

Гурбанов обменялся мнениями с главным тренером "Барселоны" Хансом-Дитером Фликом, тренером U-19, победителя Юношеской лиги УЕФА, Жулиано Беллетти, спортивным директором клуба Деку.

Флик пригласил Г.Гурбанова снова посетить базу "Барселоны" в следующем сезоне. Очередной визит азербайджанского специалиста, как ожидается, будет более длительным.