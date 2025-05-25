Байрамов: Азербайджан признает территориальную целостность и суверенитет Украины

Азербайджан признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Баку.

Байрамов отметил, что в ходе сегодняшних переговоров в узком и расширенном составах были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, а также сотрудничество на многосторонних платформах.

"Также обменялись мнениями по важным вопросам региональной и глобальной повестки. Азербайджан и Украина в двусторонних отношениях всегда придавали важное значение нормам и принципам международного права", - отметил он.

Источник: Report