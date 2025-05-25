Глава МИД Украины: Мы готовы оказать поддержку азербайджанским инвестициям

Украина выражает готовность оказать поддержку азербайджанским инвестициям в стране.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил сегодня на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, в ходе сегодняшних переговоров в узком и расширенном составах обсуждались в том числе вопросы развития торгово-экономических связей.

"Да, товарооборот демонстрирует позитивную динамику. Однако есть потенциал для еще большего развития. Мы договорились о проведении заседаний межправкомиссии по данному вопросу", - сказал министр.

Источник: Report