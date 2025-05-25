Министр: Побратимство городов Лачин и Ирпень - проявление сотрудничества регионов наших стран

Побратимство азербайджанского города Лачин и украинского Ирпени является проявлением сотрудничества регионов наших стран.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 25 мая.

Коснувшись экономического сотрудничества двух стран, министр подчеркнул, что азербайджано-украинский бизнес-форум и другие проекты могут придать серьезный импульс связям в этой сфере.

Источник: АЗЕРТАДЖ