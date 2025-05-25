Министр: Побратимство городов Лачин и Ирпень - проявление сотрудничества регионов наших стран
Побратимство азербайджанского города Лачин и украинского Ирпени является проявлением сотрудничества регионов наших стран.
Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой 25 мая.
Коснувшись экономического сотрудничества двух стран, министр подчеркнул, что азербайджано-украинский бизнес-форум и другие проекты могут придать серьезный импульс связям в этой сфере.
Источник: АЗЕРТАДЖ
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