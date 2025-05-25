Байрамов проинформировал украинского коллегу о мирном процессе между Баку и Иреваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе переговоров с украинским коллегой Андреем Сибигой проинформировал его о мирном процессе между Баку и Иреваном.

Об этом Байрамов сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины в Баку.

По словам Байрамова, в ходе переговоров в узком и расширенном составе азербайджанская сторона рассказала о выдвинутых требованиях для подписания окончательного мира с Арменией - поправки в Конституцию, упразднение Минской группы ОБСЕ и связанных с ней институтов.

Источник: Report