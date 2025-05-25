Министр: Баку выступает за разрешение российско-украинского конфликта путем политического диалога
Соглашение между Россией и Украиной об обмене военнопленными является важным шагом вперед.
Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Байрамов подчеркнул, что Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта между Россией и Украиной путем политического диалога. "Мы хотим, чтобы между сторонами был достигнут мир", - сказал он.
Источник: Report
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