Министр: Баку выступает за разрешение российско-украинского конфликта путем политического диалога

Соглашение между Россией и Украиной об обмене военнопленными является важным шагом вперед.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта между Россией и Украиной путем политического диалога. "Мы хотим, чтобы между сторонами был достигнут мир", - сказал он.

Источник: Report