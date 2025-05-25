Джейхун Байрамов: Азербайджано-украинские отношения основаны на взаимном уважении

Азербайджано-украинские отношения являются стратегическими дружественными отношениями и основаны на взаимном уважении. Азербайджан всегда признавал территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой 25 мая.

«Когда азербайджанские земли находились под оккупацией, Украина также признала нашу территориальную целостность», - сказал министр, расценив отрадным фактом высокий уровень наших межпарламентских связей.

Источник: АЗЕРТАДЖ