Состоялся обмен мнениями о возможностях развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной - ФОТО

25 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в рамках ее визита в Азербайджан.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества на основе дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном и Украиной, в том числе возможностям развития взаимодействия в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

Министр Джейхун Байрамов, подчеркнув последовательную поддержку, оказываемую Азербайджаном и Украиной территориальной целостности и суверенитету друг друга на протяжении всей истории, отметил развитие двусторонних отношений между государствами на основе уважения норм и принципов международного права, в особенности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Указав на наличие перспектив развития экономических связей между двумя странами в различных сферах, стороны констатировали, что деятельность Правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Украиной имеет важное значение с точки зрения развития взаимодействия.

Стороны также обсудили вопросы региональной и международной безопасности и обменялись мнениями по темам, представляющим взаимный интерес в этом контексте.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о восстановительно-созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в постконфликтный период, а также последней ситуации, связанной с процессом азербайджано-армянской нормализации, и препятствиях, созданных Арменией в этом процессе.

Министр иностранных дел Украины высоко оценил гуманитарную помощь, оказываемую Азербайджаном его стране, включая поддержку в сфере восстановления и реконструкции территорий, пострадавших от конфликта, а также гуманитарного разминирования. Министр Андрей Сибига передал поздравления азербайджанскому народу с 28 Мая - Днем независимости.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Источник: АЗЕРТАДЖ