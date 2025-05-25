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Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

First News Media11:19 - Сегодня
Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

25 мая делегация во главе с председателем Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахабом Абдель Разегом прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разега и делегацию встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Египет Джейхун Мамедов и другие официальные лица.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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