Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

25 мая делегация во главе с председателем Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахабом Абдель Разегом прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разега и делегацию встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Египет Джейхун Мамедов и другие официальные лица.

Источник: АЗЕРТАДЖ