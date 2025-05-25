Ялчин Рафиев: Азербайджан высоко ценит партнерство с африканскими странами
Азербайджан высоко ценит партнерство с африканскими странами.
Об этом написал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев в социальной сети по случаю Дня Африки.
"Африка — колыбель человечества, внесшая огромный вклад в развитие цивилизации, континент с богатым наследием и единством в многообразии.
В этот День Африки мы желаем народам континента устойчивого и мирного будущего, основанного на развитии и процветании.
Азербайджан высоко ценит партнёрство и дружеские связи с африканскими странами", - отметил замглавы МИД.
Источник: Report
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