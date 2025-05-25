Экс-тренер «Барселоны» Хави получил официальное предложение возглавить новый клуб

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации издания Foot Mercato, 45-летний испанец получил официальное предложение от «Аль-Ахли».

Пока команду возглавляет Маттиас Яйссле, но «Аль-Ахли» рассматривает вариант смены тренера после завершения сезона. Клуб занимает пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, а также одержал победу в Азиатской Лиге чемпионов.

Напомним, Хави остаётся без работы с июня 2024 года после ухода из «Барселоны», где он работал главным тренером с ноября 2021 года.

Источник: Чемпионат