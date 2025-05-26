Юбилейные планы Ferrari сорвались — Монако принес победу Норрису

Ровно 75 лет назад чемпионат мира по «Формуле-1» дебютировал в Сильверстоуне, после чего участники направились в Монако. Узкие и извилистые улицы княжества с тех пор остаются ареной борьбы самых быстрых гонщиков планеты.

Команда Ferrari, которая также дебютировала в Монако 75 лет назад, с тех пор является единственной, кто без перерывов участвует в чемпионате. Поэтому победа в Монако имела особое символическое значение для «красных». Однако один из главных фаворитов сезона — McLaren — исторически добивался большего успеха на этом городском треке. И на этот раз основная борьба развернулась между пилотами именно этих двух команд.

Из-за сложности обгонов на узких улицах Монако в этом сезоне был введён новый регламент — два обязательных пит-стопа для каждого пилота. Тем не менее, даже это не сильно изменило ход гонки: как и в прошлом году, обгонов было немного, а результаты — предсказуемыми.

На свободных заездах в пятницу и субботу пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время и считался главным претендентом на поул. Однако в финальной сессии квалификации Ландо Норрис выдал блестящий круг, опередив Леклера и завоевав поул. Вторую и третью позиции заняли Оскар Пиастри и Льюис Хэмилтон. Но из-за блокировки Ферстаппена Хэмилтон получил штраф и откатился на три позиции назад. В результате, нидерландский гонщик стартовал с четвёртого места.

На старте гонки в первой десятке не произошло ни одного обгона. Из-за узкого трека и стратегических решений гонка прошла спокойнее, чем ожидалось. За исключением контакта между Гасли и Цунодой и схода Алонсо из-за механической проблемы, гонка завершилась без сюрпризов.

Ландо Норрис превратил поул в победу, исполнив мечту детства. Шарль Леклер стал вторым и впервые в своей стране поднялся на подиум, а Оскар Пиастри финишировал третьим, обеспечив McLaren ещё один двойной подиум в этом сезоне.

Ферстаппен — четвёртый, Хэмилтон — пятый. Айзек Хаджер (Racing Bulls) блестяще провёл гонку и занял шестое место, Эстебан Окон (Haas) — седьмое. Лиам Лоусон набрал первые очки в карьере.

В личном зачёте разница между Пиастри и Норрисом сократилась до трёх очков, Ферстаппен укрепился на третьей позиции. В Кубке конструкторов McLaren увеличил отрыв, а за ними плотная борьба между Mercedes, Red Bull и Ferrari.

Следующая гонка состоится в Барселоне уже в эти выходные. Согласно новому регламенту, правило FIA по креплению передних антикрыльев впервые будет применено именно на этом треке. Интересно, как это повлияет на расстановку сил.