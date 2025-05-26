Президент Ильхам Алиев: Азербайджан приветствует резолюции ООН по борьбе с исламофобией

Азербайджан приветствует принятые Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по борьбе с исламофобией и призывает к безотлагательной реализации мер, указанных в документах.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Глава государства с сожалением отметил, что в последнее время исламофобия стала приобретать все более заметный и систематический характер в мировом масштабе. В настоящее время эта негативная тенденция наблюдается не в какой-либо конкретной стране, а во многих уголках мира. Враждебность к исламу, ненависть и нетерпимость к мусульманам, антиисламские настроения приобретают все больший размах и остроту.

Источник: АЗЕРТАДЖ