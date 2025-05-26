Президент: В Западном Азербайджане проводится политика стирания следов наших соотечественников на их историко-этнических территориях
К сожалению, и в Западном Азербайджане – на наших исторических землях, откуда были изгнаны наши соотечественники, сознательно и планомерно проводится политика полного уничтожения или фальсификации богатого материально-духовного наследия азербайджанского народа, стирания следов азербайджанцев на их историко-этнических территориях.
Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».
Глава государства подчеркнул, что принятое несколько дней назад на заседании Совета казиев Управления мусульман Кавказа решение о восстановлении деятельности Иреванского казията является важным шагом на пути обеспечения исторической справедливости, доведения до мировой общественности правды об уничтожении нашего культурного и религиозно-духовного наследия в Западном Азербайджане.
Источник: АЗЕРТАДЖ