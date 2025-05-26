Халид Фатхалрахман: Исламофобия — это проблема, требующая совместных усилий

Нынешняя конференция имеет большое значение с точки зрения пропаганды бдительности и толерантности на международной арене. Выражаю свое глубокое уважение Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана за поддержку, оказываемую ИСЕСКО Азербайджанской Республикой.

Об этом заявил директор Центра межцивилизационного диалога ИСЕСКО Халид Фатхалрахман на пленарном заседании на тему «Глобальные тенденции исламофобии: вызовы и реагирование», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

По его словам, хотя некоторые правительства на Западе борются с исламофобией, мусульманские общины по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами.

«Исламофобия — это проблема, требующая совместных усилий. Важны совместные действия против консервативных сил. На ИСЕСКО в этом вопросе лежит большая ответственность, просветительская работа должна проводиться широко. Люди на Западе недостаточно осведомлены об исламской религии. Меры, которые будут приняты в этом направлении, могут способствовать изменению их мышления. В эту работу должны быть вовлечены все люди. Никто не должен остаться в стороне от межцивилизационного диалога», — подчеркнул директор центра.

Источник: АЗЕРТАДЖ