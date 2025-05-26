Шейх уль-ислам: Исламофобия в западных странах растет тревожными темпами

Значение, которое Азербайджан придает религиозному многообразию, его традиции мультикультурализма и принципиальная позиция против исламофобии являются образцовыми для всего мира.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в ходе выступления на международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм», проходящей в Баку 26 мая.

Он сообщил, что Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание сохранению и развитию духовного наследия. Под его руководством исламской культуре и религиозной свободе в нашей стране всегда оказывалась поддержка на высоком уровне. Шаги, предпринимаемые Президентом Ильхамом Алиевым в направлении обеспечения солидарности и сотрудничества в исламском мире, служат примером для других исламских стран.

«Важно серьезно бороться, как внутри страны, так и на международном уровне, с отдельными лицами и группами, которые преследуют политические цели и злоупотребляют религиозными ценностями. Азербайджан занимает в этом вопросе активную и принципиальную позицию. У нас образцовый опыт в области межрелигиозного сотрудничества, и эта модель также актуальна для всего мира. Однако с сожалением должны отметить, что сегодня исламофобия растет тревожными темпами во многих частях мира, особенно в некоторых западных странах. Бесчеловечное отношение к мусульманам во Франции, создание в этой стране карикатур на пророка Мухаммеда, сожжение священного Корана и другие оскорбительные акты отзываются болью в сердце. Легализация таких случаев под предлогом свободы слова на самом деле является показателем глубоких корней исламофобии.

Между тем конкретными фактами доказана многолетняя ненависть Армении к исламской культуре. Разрушение в период оккупации наших мечетей в Карабахе, осквернение священных религиозных памятников и мест поклонения, содержание там животных, — все это является ярким свидетельством враждебной позиции Армении по отношению к исламу. Эти акты вандализма уже были задокументированы и представлены на международных площадках», — добавил шейх уль-ислам.

По словам А.Пашазаде, Армения не ограничилась разрушением религиозных памятников, став в то же время причиной массовых изгнаний азербайджанцев-мусульман со своих родных земель, актов резни и притеснений. Эти факты отчетливо показывают, что Армения настроилась на реваншизм и заинтересована в конфликте, а не в мире.

Источник: АЗЕРТАДЖ