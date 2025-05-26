Херизал Хазри: Пропаганда сосуществования не должна ограничиваться только моральными принципами

Очень важно собраться вместе и обсудить значимость сосуществования и то, насколько оно актуально для человечества.

Об этом сказал советник Высшего комитета человеческого братства Объединенных Арабских Эмиратов Херизал Хазри на панельном заседании проходящей в Баку международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

«Это не просто моральный аргумент, а системная проблема, с которой мы сталкиваемся в настоящее время и которая существует. Поэтому борьба с ней также должна быть системной. Мы знаем, что пропаганда сосуществования не должна ограничиваться только моральными принципами. В то же время у нас должен быть и научный подход. Потому что сосуществование необходимо для выживания человечества», — отметил советник.

Источник: АЗЕРТАДЖ