Фарид Шафиев: Исламофобия представляет серьезную угрозу глобальной стабильности и единству

Необходимость принятия срочных международных мер по борьбе с дискриминацией мусульманских общин как со стороны государства, так и со стороны общества, в том числе с преступлениями на почве ненависти и разрушением объектов мусульманского наследия, становится все более актуальной.

Мы наблюдаем рост случаев проявления исламофобии и расширение давления и дискриминации на государственном уровне в отношении мусульманских общин.

Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе выступления на международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм», проходящей в Баку 26 мая.

По его словам, подъем крайне правых политических сил в Европе приводит к мерам, ограничивающим исламские традиции. Зачастую предпринимаются попытки скрыть это под предлогом содействия «ассимиляции» или «интеграции». Национальные дискурсы попадают под все большее влияние популистской риторики, направленной против мусульман и приравнивающей их религиозную идентичность к экстремизму. Рост подстрекательской риторики и преступлений на почве ненависти в Южной Азии свидетельствует о том, что продвигаемый на государственном уровне антимусульманский национализм становится тревожной тенденцией. Они оправдывают эту тенденцию идеями сохранения культурного единства.

«Таким образом, исламофобия представляет серьезную угрозу глобальной стабильности и единству, подрывая международную безопасность и сотрудничество. Причина, по которой мы собрались здесь сегодня, — не только обсудить растущие угрозы, связанные с исламофобией, но и докопаться до ее истоков, понять ее исторические и культурные основы», — добавил Фарид Шафиев.

Источник: АЗЕРТАДЖ