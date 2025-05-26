Раван Гасанов: Стигматизация мусульманских общин в таких странах, как Франция, вызывает серьезную обеспокоенность

Исламофобия — одна из тревожных реалий нашего времени и явное проявление дискриминации. К сожалению, эта форма дискриминации сейчас становится нормой во многих западных обществах. Это проявляется в риторике ненависти, политике исключения и даже в актах насилия. Особенно серьезную обеспокоенность вызывает стигматизация мусульманских общин под видом секуляризма в таких странах, как Франция. Точно так же в результате всплеска религиозного национализма в Индии усиливается изоляция и враждебность по отношению к мусульманам.

Об этом заявил исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов в ходе выступления на международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм», проходящей в Баку 26 мая.

По его словам, исламофобия является составляющей растущей в глобальном масштабе опасной тенденции. «Некоторые считают исламофобию отдельной формой дискриминации, другие предлагают называть ее антимусульманской ненавистью или религиозным расизмом. Я понимаю важность правильной терминологии и осознаю важность языка. Однако я считаю, что нет единого термина, который бы полностью отражал глубину этого явления в разных контекстах. Главное — признать, что исламофобия — это горькая реальность и что она в той или иной форме расширяет свое присутствие в разных регионах, в разных социальных и политических сферах. Она должна быть однозначно признана формой дискриминации. Только так мы сможем эффективно с ней бороться».

Р.Гасанов подчеркнул, что главная цель международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм» — привлечь внимание политических лидеров, религиозных деятелей, неправительственных организаций, общественных структур, СМИ и образовательных учреждений к этой проблеме. Международная конференция по исламофобии уже стала важной площадкой, объединяющей ведущие институты, организации и экспертов и продвигающей эту дискуссию, добавил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ