Коул Дарем: Исламофобия остается тревожным наследием колониализма

Исламофобия во многих регионах мира остается тревожным наследием колониализма, ориентализма и политики идентичности.

Как передает Report, об этом заявил президент Форума межрелигиозного диалога G20 Коул Дарем, выступая в Баку на международной научной конференции на тему: «Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм».

«Проблема исламофобии — крайне сложная и уходит корнями в глубокую историю. Ее истоки восходят к средневековым временам, к первым столкновениям между исламской цивилизацией и другими культурами. Сегодня во многих уголках мира исламофобия продолжает существовать как печальное наследие колониализма, ориентализма и политики идентичности. Подобно многим другим формам укоренившейся враждебности, она нередко подпитывается современными тенденциями к поляризации и радикализации: один трагический инцидент вызывает цепную реакцию, находя отклик и усиливаясь в контексте множества других подобных событий», — отметил он.

По его словам, исламофобия — не единственная форма религиозной нетерпимости, с которой сталкивается современное общество:

«Глобальная статистика указывает на рост случаев антисемитизма. Христиане, по-прежнему, остаются одной из самых преследуемых религиозных групп в мире — и, что особенно тревожно, нередко притеснения исходят от представителей той же конфессии. Эти проблемы имеют глобальный характер и не ограничиваются какой-либо одной частью мира».