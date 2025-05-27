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Хусейн Ишыксал: Мы должны объединиться и действовать сообща в борьбе с исламофобией

First News Media13:25 - Сегодня
Хусейн Ишыксал: Мы должны объединиться и действовать сообща в борьбе с исламофобией

Если взглянуть на корни исламофобии, то мы увидим, что дело не только в религиозной интеграции, неправильном поведении или пассивности мусульманского мира. Есть и более глубокие причины.

Об этом заявил специальный советник Президента Турецкой Республики Северного Кипра по международным отношениям и дипломатии Хусейн Ишыксал на пленарном заседании на тему «Институционализация европейского антимусульманского законодательства: распространение исламофобской риторики на фоне радикализации», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

«Сегодня мусульмане в Европе подвергаются повсеместной дискриминации. Должен с сожалением сказать, что исламофобия сохранится еще долгое время. Она не ослабевает, а наоборот, потихоньку крепнет. Мы, как мусульманские организации, должны объединиться в этом вопросе и действовать сообща», — довел до внимания Хусейн Ишыксал.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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