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На международной конференции обсуждалось распространение исламофобской риторики на фоне европейской радикализации - ФОТО

First News Media14:50 - Сегодня
На международной конференции обсуждалось распространение исламофобской риторики на фоне европейской радикализации - ФОТО

Проходящая в Баку международная конференция «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм» 27 мая продолжила свою работу панельными и пленарными заседаниями.

На пленарном заседании, модератором которого выступил консультант Института мира Кордовы Алистер Дэвисон, обсуждалась тема «Институционализация европейского антимусульманского законодательства: распространение исламофобской риторики на фоне радикализации».

Президент Великой мечети Страсбурга Саид Аалла отметил, что до недавнего времени исламофобия была характерна для праворадикальных партий, которые открыто враждебно относились к мусульманам. Однако сегодня ситуация претерпела глубокие изменения, распространившись на сферы, которые ранее не были затронуты риторикой ненависти.

По его словам, исламофобия теперь не только выражается в выступлениях ряда политических деятелей, но и распространяется средствами массовой информации с широкой аудиторией. Эти СМИ уделяют большое внимание распространению под прикрытием «свободы выражения» враждебной риторики, направленной против мусульман.

Вице-президент Международного союза мусульманских ученых Абдельмаджид Наджар отметил, что, несмотря на все усилия, международные призывы и работы по просвещению, исламофобия углубляется. Последствия чрезвычайно опасны не только для мусульманских обществ, но и для мира в целом. Главной проблемой является широко распространенное невежество в отношении ислама, причем такая ситуация создана преднамеренно. Отсутствие точных и объективных знаний об исламской религии порождает страх и ненависть среди людей, которые с нею не знакомы. Некоторые круги намеренно используют этот пробел, чтобы попытаться создать в обществе негативный образ ислама.

«Вместе с тем мы также наблюдаем одну отрадную тенденцию в Европе – число людей, принимающих ислам, увеличивается. К сожалению, это приводит к росту страха и агрессии в некоторых кругах. В результате исламофобские подходы начинают находить отражение в СМИ, политике и даже законодательстве», - отметил Абдельмаджид Наджар.

Вице-президент Исламской религиозной общины Италии – COREIS, председатель Совета европейских мусульманских лидеров – EULEMA Яхъя Паллавичини отметил, что феномен исламофобии – это не просто дискриминация, направленная против религиозных убеждений. Это более глубокая и системная проблема. Обратив внимание на то, что исламофобия углубляет поляризацию в обществе, вице-президент COREIS отметил, что она выступает препятствием для культурного плюрализма и многообразия верований. Нарастающая сегодня в западных обществах исламофобия не ограничивается личной ненавистью или отдельными инцидентами. Напротив, кажется, что здесь действует идеологический двигатель, структура. Иными словами, исламофобия – это инструмент определенных кругов, который служит политическим интересам и концепции культурного превосходства.

«В некоторых академических кругах определенные концепции считаются исключительно европейской культурой, а все, что выходит за эти рамки, считается подозрительным, неполным или опасным. Такие подходы придают легитимность исламофобским взглядам. В этом месте я хотел бы особо подчеркнуть роль ученых. Необходимо изучать не только последствия исламофобии, но и ее историю, философские и идеологические корни. Наши ученые должны уделять этой теме больше места в своих работах, проводить исследования и усиливать выработку знаний в этой области. Информация должна представляться в форме, доступной и интересной не только для академической аудитории, но и для общественности», - подчеркнул Яхъя Паллавичини.

Председатель Центрального совета мусульман Германии Абдасаамад эль-Язиди отметил, что некоторые могут воспринимать исламофобию как проблему, направленную исключительно против мусульман. Кто-то же может подумать, что эта проблема касается только мусульман, живущих в неисламских обществах. Однако это явление носит более широкий и весьма глубокий характер. «Исламофобия становится атакой на ряд ценностей, которые западные страны долгие годы пропагандировали, таких как толерантность, уважение к религиям и гражданские права. Она чревата разделением общества на противостоящие, раздробленные группы и столкновениями между ними. Исламофобия — это серьезная проблема, которая выходит за рамки просто ненавистнической риторики и приводит к насилию, убийствам и кровопролитию», — подчеркнул глава совета мусульман Германии.

Ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов в свою очередь оценил проведение в Азербайджане международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм» как очень важный шаг. «На протяжении всей истории Азербайджан был страной, где мирно сосуществовали различные религии, культуры, языки и этнические группы», - отметил он.

А.Ширинов отметил, что усиливающиеся сегодня во многих частях мира тенденции ненависти и дискриминации в отношении ислама вызывают беспокойство. Корни исламофобии уходят в глубокую древность. На протяжении всей истории представление об исламе, особенно в Европе, зачастую преднамеренно искажалось. К сожалению, труды об исламе, написанные в европейских университетах и религиозных школах в средние века, далеки от отражения сути этой великой религии. Эти статьи часто писались из страха и в целях пропаганды, что было обусловлено религиозным и культурным соперничеством. Оскорбительные высказывания в адрес пророка Мухаммеда и изображение мусульман как варваров и отсталых людей стали ключевыми источниками, формировавшими общественное сознание на протяжении сотен лет.

Пленарное заседание продолжилось дискуссиями по теме.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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