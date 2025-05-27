Мартин Миллер: Исламофобия влияет на психологию и будущее молодого поколения

Исламофобия - это не только предубеждение против религиозной идентичности, но и серьезная социальная проблема, которая напрямую влияет на психологию, интеграцию в общество и будущее молодого поколения. Молодые люди вырастают в атмосфере ненависти, порой стыдясь своей идентичности, скрывая ее или вынужденные принимать «соответствующую» форму, принятую обществом.

Об этом сказала президент и генеральный исполнительный директор Международного центра религии и дипломатии Мартин Миллер на панельном заседании на тему «Призыв молодежи к инклюзивности: борьба с предвзятостью и заблуждениями», организованной в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

По ее словам, такие молодые люди должны быть не только жертвами, но и творцами перемен. Они должны быть голосами своих сообществ, активно участвовать в публичных дебатах и предлагать новые идеи и инициативы, сохраняя при этом свою идентичность.

«В этом процессе молодые люди должны работать вместе друг с другом, со своими сверстниками-немусульманами и, что самое главное, религиозными лидерами и общественными деятелями. Такое сотрудничество может как усилить процесс просвещения, так и донести истинную суть ислама до более широкой аудитории. Молодым людям следует подходить к этому вопросу творчески и современно. Социальные сети, искусство, кино, подкасты, публичные дебаты - все эти инструменты могут стать мощной платформой в их руках. Ведь сегодня для создания изменений необходимы не только академические знания, но и сила культурного влияния», - добавила она.

Источник: АЗЕРТАДЖ