Усама Джамал: Исламофобия укореняется больше всего там, где царит невежество

Исламофобия укореняется больше всего там, где царит невежество. К сожалению, некоторые круги намеренно подпитывают это невежество, вводя массы в заблуждение дезинформацией и снижая восприимчивость молодежи опасной риторикой.

Об этом сказал генеральный секретарь Совета мусульманских организаций США Усама Джамал на панельном заседании на тему «Призыв молодежи к инклюзивности: борьба с предвзятостью и заблуждениями», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

По его словам, молодые люди, подвергающиеся исламофобии, не должны молчать. Напротив, они должны занять определенную позицию в этой области и выступить в качестве строителей светлого будущего.

«Можно распространять точную информацию, выступать против исламофобии и развеивать стереотипы с помощью социальных сетей, веб-сайтов, видео, блогов и других платформ. Но для этого нам надо вооружить молодых людей необходимыми знаниями и инструментами.

Важную роль в этой работе играют школы, университеты и учебные заведения. Молодым людям следует прививать навыки критического мышления, понимание мультикультурализма и чувство эмпатии. Их надо учить не только истории, но и тому, как вести себя в современном мире», - добавил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ