Генеральный секретарь Высшего совета по делам ислама: Мы сталкиваемся с некоторыми искажениями реальности

Мы согласны с тем, что существует реальность, называемая исламофобией. В то же время, все стараются сохранить свое религиозное наследие. Это наследие не только материальное, но и совокупность информации и ценностей.

Об этом сказал генеральный секретарь Высшего совета по делам ислама Мохамед Абдель Рахим аль-Баюми на панельном заседании на тему «Защита исламского культурного наследия в меняющемся мире», организованной в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

«Мы сталкиваемся с некоторыми искажениями в реальности - это неправильное поведение и потоки мыслей, наблюдаемые на практике. К сожалению, корень этих искажений часто кроется в неосознанных, поверхностных и неметодичных подходах к вопросу. Если мы только формально защищаем наследие, но не рассматриваем его как средство служения благосостоянию обществ, сохранить это наследие живым невозможно», - отметил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ