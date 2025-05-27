Замминистра иностранных дел Украины: Нам понадобится опыт Азербайджана

Между Украиной и Азербайджаном ведется чрезвычайно активный политический диалог, о чем свидетельствует официальный визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в вашу страну два дня назад. Этот визит знаменует начало нового этапа в двусторонних отношениях между Украиной и Азербайджаном.

Об этом АЗЕРТАДЖ заявил заместитель министра иностранных дел Украины Олександр Мищенко.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Азербайджаном важно для восстановления Украины.

«У Азербайджана есть такой опыт. Мы видим, как преображаются освобожденные от тридцатилетней оккупации азербайджанские территории — новые международные аэропорты, жилые массивы, автомобильные и железнодорожные магистрали. В эти работы вложен огромный труд тысяч специалистов по гуманитарному разминированию территорий, а также тех, кто строит современные, качественные здания. Поэтому опыт Азербайджана нам понадобится», — добавил замглавы украинского МИД.