Московский суд признал законным заочный арест Гусейна Гасанова
Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте блогера-миллионника Гусейна Гасанова, обвиняемого в неуплате налогов на 170 млн рублей (около 6 млн. 970 тыс. манатов).
Об этом сообщает ТАСС.
«Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции в отношении меры пресечения Гасанова оставить без изменения», — говорится в сообщении.
Судья принял решение оставить апелляционную жалобу защиты Гасанова без удовлетворения.
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