Московский суд признал законным заочный арест Гусейна Гасанова

Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте блогера-миллионника Гусейна Гасанова, обвиняемого в неуплате налогов на 170 млн рублей (около 6 млн. 970 тыс. манатов).

Об этом сообщает ТАСС.

«Выслушав мнения сторон, суд постановил решение первой инстанции в отношении меры пресечения Гасанова оставить без изменения», — говорится в сообщении.

Судья принял решение оставить апелляционную жалобу защиты Гасанова без удовлетворения.

Читайте по теме:

Гусейн Гасанов спешно избавился от элитной квартиры в Москве

Гусейн Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован

Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск

«Держись, родная»: Гусейн Гасанов объявил войну Екатерине Мизулиной – ФОТО

У объявленного в розыск Гусейна Гасанова новые проблемы