В Баку завершилась международная конференция, посвященная борьбе с исламофобией

27 мая в Баку завершилась международная конференция на тему «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, заключительная сессия конференции была посвящена теме «Особая тема в фокусе Eulema: исламофобия в Европе».

Сессия прошла при модераторстве вице-президента Исламской религиозной общины Италии – COREIS, председателя Совета европейских мусульманских лидеров – EULEMA Яхъи Паллавичини. В ходе мероприятия председатель Инициативы мусульман Австрии Тарафа Багаджати с сожалением отметил, что некоторые политические партии и структуры представляют ислам как религию, противоречащую европейским ценностям и стремятся вытеснить его с европейского пространства. Тем самым они ставят под удар не только ислам, но и миллионы верующих европейцев. Между тем более правильным и справедливым было бы принятие ислама и мусульман как неотъемлемой части социального и культурного уклада Европы. справедливо.

«Мы, мусульмане, выступаем против злоупотребления исламом в политике. Религия никогда не должна становиться орудием ненависти и раскола. Мы с уважением относимся к требованиям равенства, установленным правительством Австрии и других стран, однако настаиваем на том, чтобы эти требования применялись справедливо и с учетом различий».

Следует признать, что во многих западных обществах мусульман автоматически обвиняют во всех негативных явлениях. Это не только порождает недоверие к нам, но и наносит серьезный ущерб интеграции и социальной сплоченности», — заявил Тарафа Багаджати.

Имам мечети Истикляль в Сараево Эдин Хамзакадич, говоря об исламофобии в Боснии и Герцеговине, отметил, что на практике это понятие делится на два основных аспекта: первое — ментальные установки, то есть стереотипы среди населения, второе — образ и пропаганда, отражающие отношение к исламу. По его словам, главной проблемой в стране является само понимание этого явления, а также формы его подачи и восприятия.

«Первый и наиболее значимый аспект исламофобии в нашей стране связан с боснийской идентичностью. Через подобные представления мы сталкиваемся как с исламофобией, так и с другими формами дискриминации», — подчеркнул Эдин Хамзакадич.

Имам Центральной мечети Лиссабона Давид Мунир обратил внимание на то, что вплоть до 1990-х годов в Лиссабоне исламофобия практически отсутствовала. По его словам, мусульмане воспринимались как спокойные, уважаемые и трудолюбивые члены общества. Людей, посещающих мечети, было немного, но взаимное уважение и понимание между людьми ощущались гораздо сильнее.

Давид Мунир отметил, что некоторые политические группы стремятся представить мусульман как опасный и чуждый элемент общества. «Создавая себе мнимого врага, они пытаются извлечь политическую выгоду из страхов людей. Риторика, изображающая ислам и мусульман как террористов и угрозу, не только несправедлива, но и крайне опасна», — добавил он.

Советник муфтия Мусульманской общины Румынии Гейджун Мустафа подчеркнул, что главная цель межрелигиозного диалога — понимание, глубокое осознание реальности и осуществление соответствующих действий. По его словам, такие диалоги могут строиться только на взаимном доверии и ярко проявляются в рамках моделей совместного сосуществования мусульман с ортодоксами и католиками, а также еврейскими общинами.

«Посредством совместной деятельности с другими официально признанными в нашей стране религиозными конфессиями мы стремимся подчеркнуть нашу приверженность универсальным ценностям, основанным на мире и взаимопонимании между народами. В нашей стране защита исламских ценностей базируется на принципах политического сосуществования и охране духовных источников, свободных от влияния какой-либо власти», — подчеркнул советник.

В завершение конференции было принято Совместное коммюнике.