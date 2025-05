Шахбаз Шариф: Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поделился публикацией по случаю своего визита в Азербайджан.

«Сегодня для меня было честью встретиться с моим уважаемым братом, президентом Ильхамом Алиевым в прекрасном и спокойном городе Лачине. Я поблагодарил его за непоколебимую поддержку Азербайджаном нашей страны в недавнем пакистано-индийском конфликте.

Мы вновь подтвердили нашу общую решимость углублять двусторонние отношения во всех сферах и продолжать совместную работу во имя регионального мира и прогресса. Да здравствует пакистано-азербайджанская дружба!», написал он в соцсети Х.

I was honoured to meet my dear brother President Ilham Aliyev @presidentaz today in the beautiful and serene city of Lachin. I thanked him for Azerbaijan’s unwavering support to Pakistan in the recent Pakistan-India conflict.

We reaffirmed our shared resolve to deepen… pic.twitter.com/jZ1HIjYr1o — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 27, 2025