Сколько Азербайджан потратил в 2024 году на проведение «Формулы-1»?

Бюджетные расходы на проведение в 2024 году Гран-при Азербайджана «Формулы-1» в Баку составили 168 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект «Об исполнении государственного бюджета на 2024 год».

Отметим, что Гран-при Азербайджана в 2024 году прошел в сентябре.

Согласно документу, в прошлом году из госбюджета на проведение международных, национальных и других мероприятия было выделено в целом 195,9 млн манатов.