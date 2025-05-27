Омбудсмен направила письмо в ООН в связи с защитой прав лиц, депортированных из Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева направила письмо Верховному комиссару ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в связи с защитой права на возвращение азербайджанских соотечественников, некогда депортированных из Армении.

Об этом сообщили в Аппарате омбудсмена.

В своем письме омбудсмен информирует о том, что в результате политики этнической чистки наши соотечественники вопреки международному праву в разное время систематически депортировались с территории современной Армении.

В письме также отмечается, что ряд международных правовых документов, включая резолюцию 194 Генеральной Ассамблеи ООН, признают право на возвращение как одно из фундаментальных прав человека и что каждый человек имеет право вернуться на свою родину. В то же время упоминается о том, что право на возвращение, согласно общим принципам международного права, распространяется не только на лиц, насильственно изгнанных со своих земель, но и на членов их семей и будущие поколения, а также признается право требовать возмещения причиненного материального и морального ущерба.

В своем письме, адресованном Филиппо Гранди, омбудсмен подчеркнула важность принятия верховным комиссаром в рамках своего мандата активных инициатив для обеспечения международного признания права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных со своих исторических земель, и включения этого вопроса в глобальную повестку дня в области прав человека. Она также призвала поддержать отражение этого чувствительного вопроса в соответствующих докладах и рекомендациях ООН, выразив уверенность в том, что такая деятельность будет способствовать долгосрочному миру и установлению справедливости в регионе.

Источник: АЗЕРТАДЖ