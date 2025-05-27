В парламент Азербайджана внесен законопроект о безвизовом режиме с Китаем

В Милли Меджлис внесен законопроект о взаимном безвизовом режиме для граждан Азербайджана и Китая.

Как сообщает АПА, законопроект «Об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта», был вынесен на обсуждение парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям и рекомендован к пленарному заседанию.