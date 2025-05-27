Глава совета мусульман Германии: Исламофобия — серьезная проблема, которая приводит к насилию, убийствам и кровопролитию

Некоторые могут воспринимать исламофобию как проблему, направленную исключительно против мусульман. Кто-то же может подумать, что эта проблема касается только мусульман, живущих в неисламских обществах. Однако это явление носит более широкий и весьма глубокий характер.

Об этом заявил председатель Центрального совета мусульман Германии Абдасаамад эль-Язиди на пленарном заседании на тему «Институционализация европейского антимусульманского законодательства: распространение исламофобской риторики на фоне радикализации», организованном в рамках международной конференции «Исламофобия: разоблачение предвзятости и разрушение стигм».

«Исламофобия становится атакой на ряд ценностей, которые западные страны долгие годы пропагандировали, таких как толерантность, уважение к религиям и гражданские права. Она чревата разделением общества на противостоящие, раздробленные группы и столкновениями между ними. Исламофобия — это серьезная проблема, которая выходит за рамки просто ненавистнической риторики и приводит к насилию, убийствам и кровопролитию», — подчеркнул глава совета.

Источник: АЗЕРТАДЖ