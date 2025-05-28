Президент Азербайджана: Наше военное сотрудничество укрепляет мир и стабильность на обширной географии

Сотрудничество в сфере обороны является одним из важных направлений нашего партнерства.

Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал наших вооруженных сил.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев на Саммите с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Глава государства отметил, что военное сотрудничество трех стран укрепляет мир и стабильность на обширной географии.