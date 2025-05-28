В Тбилиси посещен памятник великому лидеру - ФОТО

День независимости Азербайджана отмечается в Грузии рядом мероприятий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, при организационной поддержке посольства Азербайджана в этой стране в Тбилиси и различных регионах Грузии были организованы праздничные мероприятия по случаю Дня независимости.

28 мая посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, а также сотрудники посольства, глава грузинского представительства SOCAR Махир Мамедов, сотрудники компании, азербайджанские бизнесмены, работающие в этой стране, и общественные деятели прибыли в парк Гейдара Алиева в Тбилиси и возложили венки и цветы к памятнику общенациональному лидеру, основателю современного независимого Азербайджанского государства, с уважением почтили его память.

Затем участники мероприятия почтили память основателей Азербайджанской Демократической Республики Фатали хана Хойского и Гасан бека Агаева в пантеоне выдающихся азербайджанцев, расположенном в Ботаническом саду города.

Затем посол и другие участники мероприятия осмотрели гранатовый сад, заложенный в Ботаническом саду в ознаменование 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Директор Ботанического сада Ирина Данелия и ее заместители Тинатин Барблишвили и Георгий Маграквелидзе проинформировали о проводимых в саду работах по благоустройству и поздравили народ Азербайджана с Днем независимости.