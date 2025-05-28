Президент Эрдоган: Лачинский международный аэропорт внесет важный вклад в развитие и интеграцию региона с миром

С освобождением земель Азербайджана от 30-летней оккупации настало время для превращения региона в центр развития и процветания.

Уверен, что Лачинский международный аэропорт, открытие которого состоялось сегодня, внесет весомый вклад в развитие и интеграцию региона с миром.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Саммите с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

Турецкий лидер поздравил Азербайджан с 28 мая – Днем независимости, с уважением почтил память шехидов, отдавших жизни во имя целостности нашей страны.

Глава турецкого государства назвал Турцию, Азербайджан и Пакистан «братскими странами, отношения которых развиваются на основе принципов взаимного уважения». «Наши государства разделяют общие идеалы», - подчеркнул Эрдоган, напомнив, что общая численность населения трех стран достигает 350 млн человек, а совокупный ВВП – 1,5 трлн долларов.

Президент подчеркнул, что Анкара стремится к дальнейшим шагам по укреплению экономических связей с Баку и Исламабадом. «Анкара поддерживает каждый шаг, направленный на укрепление стратегического партнерства наших стран», - заверил Эрдоган.

Он отметил, что региональные процессы подчеркивают значимость сотрудничества Турции, Азербайджана и Пакистана.