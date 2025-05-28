Премьер-министр: Пакистану повезло, что у него такие искренние братья, как Турция и Азербайджан

Пакистану повезло, что у него такие искренние братья, как Турция и Азербайджан.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф на Саммите с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Вы стояли плечом к плечу с нами, как непреодолимая скала, и мы доверяем вам без всяких сомнений. Как братья, мы всегда будем считать превыше всего мир, справедливость и нравственные ценности», - подчеркнул премьер-министр Пакистана.