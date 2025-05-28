Президент Азербайджана: Уверен, что месседжи, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачина, дойдут по назначению

Участие моих дорогих братьев – Президента Турции и премьер-министра Пакистана – в этих праздничных мероприятиях, оказанная нам поддержка и солидарность с нами уже создали совершенно новые реалии в мировом масштабе. Наша сила – в единстве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении перед концертом в городе Лачин, посвященным 28 Мая — Дню независимости.

«Сегодня в трехстороннем формате мы еще раз подтвердили наше единство. Песни, которые прозвучат сегодня на праздничном концерте, еще раз продемонстрируют наше единство и покажут, насколько богата наша культура. Уверен, что месседжи, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачина, дойдут по назначению», - отметил глава государства.