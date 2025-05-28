В Нью-Йорке по случаю 28 Мая - Дня независимости подняли флаг Азербайджана - ФОТО

В Нью-Йорке традиционно в честь 28 мая – Дня независимости подняли Государственный флаг Азербайджана.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Азербайджано-американской молодежной федерацией и Азербайджано-Нью-Йоркской Ассоциацией при поддержке Постоянного представительства Азербайджана при ООН.

В церемонии приняли участие активисты азербайджанской диаспоры из Нью-Йорка и прилегающих штатов, студенты и дипломаты азербайджанского постпредства.

Азербайджанский триколор подняли под звуки государственного гимна на огромном флагштоке в парке Bowling Green на Уолл-стрит, который является одним из символов и финансовым центром Нью-Йорка.

Затем были исполнены танцы под азербайджанскую музыку, при этом мероприятие вызвало большой интерес у туристов.