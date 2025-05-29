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Раскрыты обстоятельства гибели Эльгюна Ибрагимова в Гяндже

First News Media13:55 - Сегодня
Раскрыты обстоятельства гибели Эльгюна Ибрагимова в Гяндже

Эльгюн Ибрагимов скончался от травм, полученных в результате падения с высоты.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности.

«В ходе расследования были изучены все возможные версии произошедшего, включая самоубийство, случайное падение и умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть подростка.

На данном этапе, исходя из собранных доказательств — показаний свидетелей, осмотра места происшествия, записей с камер видеонаблюдения, а также результатов судебно-медицинской и генетической экспертиз — следствие пришло к выводу, что Эльгюн Ибрагимов не подвергался насилию со стороны третьих лиц», — отмечается в заявлении.

Установлено, что 12 мая около 16:00 подросток, покинув подготовительные курсы, продал свой мобильный телефон с целью вернуть долги. Затем он встретился со знакомыми в чайхане «Нахыш», где они совместно употребляли алкоголь. Примерно в 19:40 Ибрагимов вместе с друзьями покинул заведение и направился к городской больнице №1 имени Аббаса Сахата, где попрощался с ними. На тот момент на нем не было обнаружено никаких признаков травм или насилия.

Позднее, в 20:17, он приобрел две пачки сигарет в магазине и в одиночестве направился в заброшенное общежитие Технологического университета на улице М.Халафова, 115, где, по информации, он часто бывал. Поднявшись на пятый этаж, подросток вышел на балкон без перил, выкурил несколько сигарет и упал вниз, получив множественные травмы при падении на твердую поверхность, покрытую землей.

В 22:52 охранник обнаружил Эльгюна Ибрагимова во дворе в тяжёлом состоянии и вызвал скорую помощь. Подросток был доставлен в больницу, где 13 мая скончался от полученных травм.

«Напоминаем, что в ходе расследования уголовных дел следует распространять исключительно официальную информацию, предоставленную государственными органами. Это особенно важно в связи с общественной чувствительностью подобных случаев. Призываем представителей СМИ, пользователей социальных сетей и активистов к ответственности и сдержанности, а также воздержанию от публикации материалов, которые могут помешать следствию или вызвать общественное замешательство», — подчеркнули в совместном заявлении.

Напомним, информация о смерти Эльгюна Ибрагимова (2007 г.р.) от полученных 12 мая травм во дворе общежития на улице М.Халафова поступила в Гянджинскую городскую прокуратуру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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